Orzechy kontra rak

To kolejny dowód na to, że orzechy mogą hamować rozprzestrzenianie się nowotworów.

Friedrich Schiller z Uniwersytetu w Jenie, w Niemczech, przeprowadził badania, które następnie zostały opublikowane w „Molecular Carcinogenesis”. Niemieccy badacze zrozumieli mechanizm spowalniania rozmnażania komórek nowotworowych. Odkryli, że orzechy aktywują te mechanizmy, które w naszym organizmie unieszkodliwiają aktywny tlen. Ten powstaje w wyniku wielu reakcji chemicznych i jest związany ze starzeniem się komórek. Aktywny tlen może uszkadzać komórki i zawarte w nich DNA. A to pierwszy krok do powstania nowotworu. Jedząc orzechy, ograniczamy to ryzyko – twierdzą naukowcy z Jeny. Co ciekawe, antynowotworowe działanie wydają się mieć wszystkie rodzaje orzechów, a nie tylko pewne ich gatunki.