Oni czuwają!

Wpierwszych dniach stycznia młody mężczyzna, niezwykle uzdolniony matematyk, został znaleziony nieprzytomny w łazience. Okazało się, że zatruł się czadem. Żył, ale jego stan oceniono jako krytyczny. Podłączono go do najnowszej aparatury medycznej, bo jego ciało po prostu odmówiło posłuszeństwa. Mięśnie były zwiotczałe, nie pracowało serce, uszkodzone były nerki i mózg. Po kilku dniach Michał się jednak obudził.

Młody! Obudź się!

Nie tylko w pełni odzyskał przytomność, ale także poruszał się. W zasadzie wyglądał na zdrowego, cierpiał jedynie na niedowład jednej ręki. To, co powiedział najbliższym i znajomym, było zadziwiające. Michał twierdził, że w czasie kilkudniowej śpiączki wcale nie spał. Przeciwnie, wszystko słyszał i widział. Mówił, że rozpoznawał głosy lekarzy i bliskich, którzy stali nad jego łóżkiem. Niestety, po kolejnych dniach stan Michała nagle się pogorszył i znowu zapadł w śpiączkę. Lekarze nie rozumieją, co się stało. Znajomi chłopaka uruchomili w internecie akcję „Młody! Obudź się!” i zbierają pieniądze na jego rehabilitację.