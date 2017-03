Niebawem nowe zasady segregacji śmieci

Metale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego - tak wyglądać będą minimalne zasady segregacji odpadów, jakie zaczną obowiązywać od 1 lipca.

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych będą obowiązywały na terenie całej Polski. Od tej pory śmieci w gminach będą dzielone minimum na cztery frakcje. Do kontenera niebieskiego trafi papier, do zielonego - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne - biały i szkło kolorowe - zielony pojemnik), żółtego - metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego - odpady ulegające biodegradacji.

Do niebieskiego pojemnika będą mogły trafić: opakowania z papieru, karton, tektura (także falista), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy czy torby i worki papierowe. Do niebieskiego worka nie będziemy mogli za to wyrzucić: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych czy ubrań.

Z kolei do zielonego kubła (szkło) trafią butelki i słoiki po napojach i żywności - w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach - o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców. W przypadku produktów szklanych gminy będą mogły rozdzielić zbiórkę takich odpadów na: szkło bezbarwne (biały kolor kubła) i szkło kolorowe (zielony).

Ministerstwo wyjaśnia, że do worka ze szkłem nie będą mogły trafić: ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy, szkło okularowe, szkło żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach, czy olejach silnikowych, lustra, szyby okienne i zbrojone, monitory i lampy telewizyjne, termometry czy strzykawki.

Żółty śmietnik będzie na metale i tworzywa sztuczne, do którego wrzucić będzie można: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, czy zabawki z tworzywa sztucznego, jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców.

Do takiego śmietnika nie będzie można jednak wyrzucić np. plastikowej butelki, jeśli będzie w niej jeszcze zawartość. W żółtym kontenerze nie powinny znaleźć się też: opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych, po olejach silnikowych, części samochodowe, zużyte baterie i akumulatory, puszki po farbach i lakierach, czy zużyty sprzęt elektroniczny czy AGD.

Do brązowego śmietnika przeznaczonego na odpady bio, będzie można śmiało wrzucić: resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty czy trociny i korę drzew. Nie będzie można do niego wrzucić jednak kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, czy innych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych.

Ministerstwo Środowiska przypomina, że podczas segregacji śmieci należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych takich jak np. baterie, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, czy elektroodpady. Takie odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach np. w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u zorganizowanym przez gminę. Informację o PSZOK-ach gminy mają obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach samorządy będą miały pięć lat, czyli maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Stare zasady segregacji będą obowiązywać do końca obowiązujących umów z firmami odbierającymi śmieci, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r