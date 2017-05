Zwierzęta do odkrycia

To dość trudne do wyobrażenia, ale na Ziemi jest bardzo wiele gatunków zwierząt i roślin, których jeszcze nie zdążyliśmy odkryć. Prawdę mówiąc, tych nieodkrytych jest więcej niż tych odkrytych...

Dość trudno odpowiedzieć na pytanie, ile gatunków zwierząt i roślin żyje na Ziemi. Da się to oszacować, mając świadomość relacji pomiędzy nimi. Wszystko, co żyje, jest elementem ogromnego układu naczyń połączonych. Gdy którejś części tej układanki brakuje, obserwując jej otoczenie, można czynić pewne przypuszczenia. Gorzej, gdy brakuje ogromnych obszarów. Mamy puzzle rozsypane na stole i próbujemy z nich ułożyć obrazek. Problem nie w tym, że poszukujemy pojedynczych elementów, tylko w tym, że brakuje ogromnych kawałków. Jak ogromnych?

Ciekawe szacunki

Ocenia się, że nie znamy większości gatunków. Choć oczywiście w różnych grupach zwierząt ten stosunek gatunków znanych do nieznanych układa się różnie. Znamy prawie wszystkie gatunki ssaków, jakie zamieszkują Ziemię. Prawie, bo z szacunków wynika, że wciąż 2 proc. z nich (czyli około 100 gatunków) czeka na odkrycie. Ptaków znamy 96 proc., ale już gadów – 80 proc. Ryb znamy około 70 proc., ale już płazów – mniej niż połowę. Szacuje się, że na Ziemi powinno ich być około 15 tys. gatunków, a znamy 6700. Tylko w ostatnich 10 latach odkryto ponad 1600 gatunków płazów.

{body:BRB}1.{/body:BRB} Ślimak, który świeci – Phyllodesmium acanthorhinum Odkryty w Japonii w 2014 roku ślimak jest przezroczysty… chyba że padnie na niego światło. Wtedy zaczyna mienić się wszystkimi kolorami. Żywi się koralowcami. Ma około 3 cm długości i potrafi się „żywić”… energią słoneczną. Innymi słowy, posiada pewne cechy roślin, które dzięki fotosyntezie także pozyskują energię ze Słońca.

{body:BRB}2.{/body:BRB} Makabryczna osa – Deuteragenia ossarium Te osy zostały odkryte w Chinach zaledwie 4 lata temu. Budują one gniazdo z ciał upolowanych mrówek. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o zapach. Mrówki, nawet nieżywe, odstraszają wrogów os. Naukowcy nie wiedzą nic o zwyczajach tych owadów, nawet tego, co jedzą.

{body:BRB}3.{/body:BRB} Ryba, który lubi sztukę – Torquigener albomaculosus Zagadka symetrycznych, usypanych z piasku struktur znajdowanych na dnie Pacyfiku została rozwiązana dopiero w 2015 roku. Okazało się, że tworzy je samiec małej rybki rozdymkowej, aby zaimponować samicy. Samica (o ile wykonana przez samca rzeźba złapie ją za serce) w samym środku wzoru składa jaja. Jak się okazało, rowki i grzbiety konstrukcji minimalizują prądy wodne i powodują, że gniazdo jest bezpieczniejsze.

{body:BRB}4.{/body:BRB} Żółw gigant i żółw, który świeci – Chelonoidis donfaustol W 2015 roku na jednej z wysp archipelagu Galapagos odkryto nowy gatunek gigantycznego żółwia. To jedno z największych zwierząt, jakie zaobserwowano w ostatnich dziesięcioleciach. Z kolei w wodach Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku w 2016 roku odkryto pierwszy gatunek żółwia, który wykorzystuje bioluminescencję, czyli, mówiąc w skrócie, świeci. Niektóre okazy na czerwono, inne na zielono. W świecie prostych zwierząt morskich i lądowych bioluminescencja nie jest rzadkim zjawiskiem. Służy do wabienia ofiar i odstraszania wrogów, a także do komunikacji. Po co morski żółw świeci – tego na razie nie wiemy.

{body:BRB}5.{/body:BRB} Szczur i świnia – Hyorhinomys stuempkei Rok temu w Indonezji odkryto nowy gatunek gryzonia. Hyorhinomys stuempkei został nazwany szczurem o ryjku świni i zębach jak wampir. Zwierzę jest płochliwe, ale jego dolne zęby mają długość do 2 cm. Z kolei ogromne uszy stanowią jedną piątą długości całego ciała. O zwyczajach zwierzęcia wiadomo jedynie to, że żywi się robakami i larwami żuków.

{body:BRB}6.{/body:BRB} Żaby jak pinezki – rodzaj Nyctibatrachus W czasie jednej ekspedycji badaczom w Indiach udało się odkryć aż 7 gatunków nocnych żab. Cztery z nich były nie większe od główki pinezki. Żabki wydawały odgłosy charakterystyczne dla owadów. Z kolei w Indonezji odkryto żabę (Limnonectes larvaepartus), która ma kły i nie składa skrzeku, tylko rodzi kijanki.

Ta lista przykładów zwierząt, które zostały odkryte w ostatnich latach, jest oczywiście niepełna i subiektywna.



Wszystkich gatunków owadów, jakie znamy, jest około miliona, ale z szacunków wynika, że powinno być ich około 5 mln. To znaczy, że znamy zaledwie 20 proc. owadów żyjących na Ziemi. Nie ma miesiąca, by agencje nie donosiły o odkryciu kolejnych gatunków tych zwierząt. Podobnie jest zresztą z pajęczakami, których znamy tylko 17 proc. gatunków.

Najmniej poznaną grupą żywych organizmów są jednak grzyby. Znamy około 43 tys. ich gatunków, a szacunki mówią, że powinno ich być ponad 610 tys. To znaczy, że znamy zaledwie 7 proc. całości. W przypadku roślin lądowych znamy około 70 proc. gatunków.

Gdyby te wszystkie szacunki podsumować, okazałoby się, że na odkrycie, opisanie i skatalogowanie wciąż czeka około 85 proc. gatunków lądowych i aż 91 proc. gatunków morskich roślin i zwierząt. Takie szacunki zostały opublikowane kilka lat temu przez prestiżowy naukowy serwis PLoS ONE. Co może napawać smutkiem, wielu gatunków nigdy nie poznamy. Zanim zostaną odkryte – wyginą.

Nie znamy oceanów

Zastanawiające, że tak ogromna liczba nieznanych gatunków może być przez nas niezauważona, skoro człowiek – jak się wydaje – postawił nogę już wszędzie. Wydaje się. Bo człowiek nie wszystko jeszcze na Ziemi zobaczył, zwiedził, nie wszystkiego dotknął. Przeważającą większość powierzchni planety pokrywają morza i oceany. Ich dno jest przez nas bardzo słabo poznane. O wielkich głębiach i o tym, jak tam wygląda życie, nie wiemy prawie nic. Byliśmy tam zaledwie kilka razy, w kilku miejscach. Jeszcze kilka lat temu myśleliśmy, że głębiny oceanów są martwe. Ogromne ciśnienie i brak dostępu światła powodują, że życie nie jest w stanie tam przetrwać. Owszem, znajdowano pojedyncze okazy przedziwnych ryb, które przypominały raczej stwory z innej galaktyki niż ziemskie stworzenia, ale one zdawały się wyjątkami, które potwierdzają regułę. Ale gdy rozpoczęliśmy badania tych miejsc, okazało się, że one aż gotują się do życia. Innego niż to, które znamy, czerpiącego energię z reakcji chemicznych, z ciepła Ziemi. Tak, są jeszcze na naszej planecie ogromne obszary, których flora i fauna są dla nas zagadką. Nieczęsto znajdujemy dzisiaj duży gatunek lądowego ssaka, choć czasami i to się zdarza. Często znajdujemy niewielkie zwierzęta czy rośliny, które występują na bardzo ograniczonym obszarze. Są gatunki, których rewir ogranicza się do obszaru wielkości boiska piłkarskiego. Są rośliny i zwierzęta, które występują tylko na jednej, niewielkiej wysepce gdzieś na środku oceanu.

Koziołkujący pająk, ogromne patyczaki, nowe gatunki kwitnących drzew czy ślimaki wielkości główki od szpilki. Ale też takie olbrzymy jak płetwal skryty, który choć wcześniej znany, został po raz pierwszy sfilmowany dopiero w 2015 roku, czy nowy gatunek małpy Cercopithecus lomamiensis z Konga. Gatunków, które odkrywamy, jest mnóstwo. A patrząc na szacunki, trzeba powiedzieć, że to dopiero początek odkryć.

