Świętokrzyskie rafy koralowe

Andrzej Macura CC-SA 4.0 Rafa koralowa

Nie ta z Gór Świętokrzyskich oczywiście, ale występująca we współczesnym morzu. Na tle zmienności świata ludzkie wysiłki, by go zakonserwować w stanie niezmienionym (patrz walka z globalnym ociepleniem) wyglądają dość zabawnie...