Dotkniemy Słońca

Dzięki Słońcu istniejemy. Daje ono energię do rozwoju wszystkiego, co żyje. Tak jak inne gwiazdy jest układem bardzo skomplikowanym. Jest przede wszystkim olbrzymie, bo zawiera ponad 99 proc. masy całego Układu Słonecznego. Nie jest ani dużym głazem, ani cieczą, tylko kulą rozgrzanego gazu, którego temperatura dochodzi do 17 mln st. Celsjusza.

Co za gigant!

Wiemy o tym, że Słońce jest typowym przedstawicielem ogromnej rodziny obiektów kosmicznych, czyli gwiazd. Tyle tylko, że inne gwiazdy znajdują się w tak dużych odległościach od nas, że nie sposób ich dokładnie badać. Owszem, możemy analizować ich światło, ale nie jesteśmy w stanie obserwować ich powierzchni, nie jesteśmy w stanie badać wiatru (strumienia cząstek), którego źródłem jest gwiazda, nie jesteśmy w stanie… Cóż, pozostaje nam tylko badanie Słońca. Co 11 lat nasza gwiazda przeżywa maksimum swojej aktywności. Przez rok do półtora roku Słońce mocniej... wieje. Z powierzchni Słońca w naszym kierunku płynie ogromna ilość materii. Elektrony i jądra atomowe wylatują ze Słońca z prędkością rzędu setek kilometrów na sekundę! W ten sposób Słońce w każdej sekundzie traci około miliona ton wodoru. Czy kiedyś zniknie? Nie. Nawet tak ogromne ilości materii nie są go w stanie odchudzić. Słońce to gigant!