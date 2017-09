Zaginiona wieś

Na Śląsku, w okolicach Strzelina, odnaleziono średniowieczną wieś. A właściwie to, co z niej zostało. Goschwitz odnaleziono dzięki nowoczesnym metodom cyfrowym, bez których współczesna archeologia nie mogłaby sobie poradzić. Lotnicze skanowanie powierzchni laserem (ALS) dało rezultaty. ALS umożliwia odtwarzanie obiektów, nawet gdy te znajdują się pod pokrywą lasu czy łąki. Bez wbicia łopaty w ziemię archeologom udało się ustalić nie tylko wielkość osady, ale nawet jej rozplanowanie. Na obrazie z urządzenia wyraźnie widać liczbę domów, ich wielkość, a w niektórych miejscach nawet granice pomiędzy polami różnych właścicieli. Naukowcy od dawna mieli informacje źródłowe o tym, że wieś Goschwitz istniała. Zachowały się nawet rachunki pokazujące, ile jej mieszkańcy płacili podatków. Dopiero teraz udało się jednak znaleźć lokalizację wsi. Osadę założył Bolko I Surowy, a to znaczy, że powstała ona pod koniec XIII wieku, ale z jakiegoś powodu przetrwała jedynie około kilku dziesięcioleci. Potem porósł ją las. •