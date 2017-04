Zabiją nas bakterie?

O lekoodpornych bakteriach mówi się od wielu lat, tyle tylko, że do pewnego momentu mówiono o tym jak o problemie raczej marginalnym. Każdy przypadek znalezienia takiej bakterii omawiano w mediach i podkreślano, że choć to groźny, to jednak nieczęsty fenomen. Tymczasem okazuje się, że tak nie jest. Lekoodporne bakterie bardzo szybko się rozmnażają, a nie mając farmakologicznych wrogów, przekraczają kolejne granice.

Priorytet krytyczny

Niedawno Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła listę bakterii, przeciwko którym jesteśmy bezbronni. To lista, która nie tyle ma straszyć (choć straszy!), ile mobilizować firmy farmaceutyczne do pracy nad nowymi lekarstwami. To oczywiste, że koncerny medyczne mają pełną świadomość tego, co jest potrzebne na rynku. Bardziej jednak chodzi o nacisk opinii publicznej, która – zdaniem WHO – nie ma świadomości skali zagrożenia. Bakterie zostały wybrane z listy o wiele dłuższej, na której znalazły się te, które powodują najwięcej zachorowań, a w konsekwencji zgonów. Cała lista została dodatkowo podzielona na trzy części. Pierwsza to bezwzględny priorytet, albo – jak zaznaczono w raporcie – priorytet krytyczny. Tutaj znalazły się tylko trzy bakterie.