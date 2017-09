Chodź szybko…

Z badań opublikowanych przez agencję Public Health England (PHE) wynika, że najwięcej na szybkim marszu zyskują osoby pomiędzy 40. a 60. rokiem życia. Dla młodszych i starszych marsz jest także wskazany, ale korzyści, które z niego płyną, nie są już tak wyraźnie widoczne. Szybszy marsz pobudza serce i podnosi ciśnienie. Mobilizuje także układ oddechowy.

W raporcie cytowano badania Brytyjczyków, którym nie chce się chodzić nawet 10 minut dziennie. Większość nie maszeruje tak długo nawet w czasie całego miesiąca. A tymczasem wystarczy przejść się do sklepu albo wysiąść na wcześniejszym przystanku autobusowym w drodze do pracy albo podczas powrotu do domu.