Pod Apeninami czai się katastrofa

Magma znajduje się w rejonie historycznej krainy Sannio i masywu Matese, czyli obejmuje obszar znajdujący się na pograniczu regionów Molise, Abruzja i Kampania - ustalili naukowcy z Krajowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii i wydziału fizyki oraz geologii uniwersytetu w Perugii. Wyniki swych prac opublikowali w piśmie naukowym "Science Advances". Według badaczy w skorupie ziemskiej w południowej części Włoch zachodzą procesy fuzji, w rezultacie których powstaje magma. "Podnosi się ona w kierunku powierzchni Ziemi, zatrzymując się na głębokości 15-25 kilometrów" - wyjaśnił Ansie koordynator badań Guido Ventura z Instytutu Geofizyki i Wulkanologii. Dodał, że to źródło magmy powoduje wyciek dwutlenku węgla i może wywołać trzęsienie ziemi.

Wnioski te wyciągnięto analizując sekwencję wstrząsów sejsmicznych w tym rejonie między 2013 a 2014 rokiem. Miały one magnitudę do 5."Odkryliśmy, że te trzęsienia ziemi zostały zapoczątkowane przez podniesienie się poziomu magmy" - powiedziała druga koordynatorka badań Francesca Di Luccio.Zdaniem naukowców wstrząsy te były podobne do tych, do których dochodzi na terenach wulkanicznych.