Turyści bezwiednie niszczą plaże

To właśnie w ten sposób według badaczy z nadmorskich plaż wynosi się nieświadomie najwięcej piasku. Mniej traci się go w rezultacie umyślnego wynoszenia go w butelkach czy woreczkach na pamiątkę, co w wielu miejscowościach, zwłaszcza na Sardynii jest surowo zabronione i karane wysokimi grzywnami.

Najniebezpieczniejsi są "złodzieje mimo woli" - wynika z analiz ekspertów, cytowanych na łamach weekendowego magazynu dziennika "La Repubblica". Wystarczy - podkreślają - że po dniu nad morzem nie wytrzepie się dokładnie ręcznika plażowego.

Choć sprawa ta może wydawać się błaha, jest to poważny problem we wszystkich miejscowościach nadmorskich, przede wszystkim na najpiękniejszych plażach, słynących z wyjątkowo miałkiego i jasnego piasku.

Przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego na alarm biją już z tego powodu samorządowcy z wyspy Elba w Toskanii. Tam największe obawy budzi stan coraz bardziej masowo odwiedzanej plaży Lacona, wyróżniającej się drobnym jak pył piaskiem. Szacuje się, że plażowicze wynoszą z niej przypadkowo 86 ton piasku rocznie.

Aby powstrzymać to zjawisko, rozważa się tam ustawienie drewnianych kładek. Idąc po nich ku wyjściu z plaży turyści pozbywaliby się ziarenek piasku, który przyczepił się do ich ubrań i sprzętu.