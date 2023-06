Pierwszy satelita Watykanu trafił na orbitę  

Sukcesem zakończył się start pierwszego watykańskiego satelity Spei Satelles, czyli „strażnika nadziei”. Wystartował on z amerykańskiej bazy w Vandberg wynosząc na orbitę pierwszą w historii nanoksiążkę Papieża Franciszka. 160-stronnicowa publikacja została skompresowana do wielkości główki od szpilki. Statek kosmiczny zbudował zespół Politechniki Turyńskiej.

Falcon 9 to rakieta nośna częściowo wielokrotnego użytku firmy SpaceX założonej przez miliardera Elona Muska. SpeiSat jest wielkości pudełka po butach i waży dwa kilogramy, a zespół młodych naukowców z Politechniki Turyńskiej zbudował go w trzy miesiące. Jej pierwszym zadaniem było zabranie w przestrzeń kosmiczną książki Franciszka „Dlaczego się lękacie”, która zawiera papieską modlitwę wygłoszoną w szczycie pandemii na Placu św. Piotra a także Deklaracji o międzyludzkim braterstwie. Drugim zadaniem jest nadawanie co dwie minuty papieskich przesłań, które radioamatorzy na całym świecie będą mogli odbierać na specjalnej częstotliwości 437,5 MH.

Orbita - którą SpeiSat będzie pokonywał co 90 minut - to geosynchroniczna orbita polarna nachylona pod kątem 97,6 stopnia do równika na wysokości 550 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Oprócz misji religijnej, satelita ma dokonywać pomiaru pola magnetycznego Ziemi za pomocą magnetometrów w trzech osiach. SpeiSat został pobłogosławiony w Rzymie przez Franciszka przed Wielkanocą. Operacja SpeiSat, wspierana przez Włoską Agencję Kosmiczną odbywa się z inicjatywy Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej.