Amerykanie przekąszają dodatkowy posiłek dziennie  

To, że Amerykanie lubią podjadać, nie jest nowością ani dla dietetyków, ani tym bardziej dla producentów przekąsek. Jak jednak podkreślił Christopher Taylor, profesor dietetyki medycznej z The Ohio State University, "nie zdajemy sobie sprawy ze skali tego wpływu, dopóki się temu nie przyjrzymy".

Jak wynika z nowego badania, przekąski stanowią prawie jedną czwartą dziennego zapotrzebowania dorosłych w USA na kalorie i odpowiadają za mniej więcej jedną trzecią dziennego spożycia dodanego cukru.

Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące od 23 708 dorosłych Amerykanów w wieku powyżej 30 lat, którzy w latach 2005-2016 wzięli udział w badaniu National Health and Nutrition Examination Survey. Ankietowani odnotowywali, co jedli w ciągu 24 godzin - wyszczególniając nie tylko to, co, ale także kiedy spożyli.

Jak się okazało (DOI: 10.1371/journal.pgph.0000802), uczestnicy badania spożywali średnio około 400-500 kalorii dziennie w postaci przekąsek - często ich śniadanie dostarczało mniej kalorii. W całej badanej próbie przekąski stanowiły od 19,5 do 22,4 proc. całkowitego spożycia energii, a jednocześnie miały niewielką wartość odżywczą - zawierały dużo węglowodanów i tłuszczów, niewiele białka, rzadko pojawiały się nabiał, warzywa i owoce. Za to często spożywano alkohol, słodzone cukrem napoje i słodycze.

Stosownie do poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c), który jest miarą kontroli glukozy, respondentów podzielono na cztery grupy: osoby bez cukrzycy, osoby ze stanem przedcukrzycowym, z cukrzycą kontrolowaną i cukrzycą słabo kontrolowaną.

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy badania z kontrolowaną cukrzycą typu 2 spożywali mniej słodkich pokarmów i podjadali mniej przekąsek niż uczestnicy bez cukrzycy i ci, u których poziom cukru we krwi wskazywał na stan przedcukrzycowy.

"Wygląda na to, że edukacja na temat cukrzycy działa, ale być może będziemy musieli skierować ją do osób zagrożonych cukrzycą, a nawet do osób z prawidłowym poziomem glukozy we krwi, aby poprawiać zachowania żywieniowe, zanim u ludzi rozwinie się choroba przewlekła" - wskazał Taylor.

"Musimy przejść od mniejszej ilości dodatku cukru do zdrowszych wzorców przekąsek - powiedział. - Doszliśmy do punktu, w którym demonizujemy poszczególne produkty spożywcze, ale musimy spojrzeć na całościowy obraz. Usunięcie dodanych cukrów nie poprawi automatycznie poziomu witaminy C, witaminy D, fosforu i żelaza. A jeśli wyeliminujemy rafinowane ziarna, stracimy składniki odżywcze, które towarzyszą wzbogacaniu. Kiedy coś wyjmujesz, musisz coś włożyć z powrotem, a zastąpienie staje się tak samo ważne jak usunięcie".

Dlatego zamiast oferować wskazówki dotyczące tego, jakie przekąski warto zjeść, Taylor kładzie nacisk na przyjrzenie się całkowitemu obrazowi diety w ciągu dnia i sprawdzenie, czy przekąski zaspokoją nasze potrzeby żywieniowe.

"Zwłaszcza podczas wakacji wszystko zależy od środowiska i tego, co masz do dyspozycji, a także odpowiedniego planowania. I chodzi o zachowania zakupowe: co mamy w domu? - powiedział. - Myślimy o tym, co spakujemy na lunch i ugotujemy na kolację. Ale nie planujemy w ten sposób naszych przekąsek. Jesteśmy więc zdani na to, co jest dostępne w otoczeniu".(PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ agt/