Ariane 6 zapewni Europie niezależność w kosmosie

Josef Aschbacher, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), zapowiedział, że pierwszy lot nowej rakiety nośnej Ariane 6 planowany jest na lato 2024 roku. Konstrukcja przeszła niedawno ważny egzamin. ESA przeprowadziła test głównego silnika Vulcain 2.1, który z pełną mocą pracował przez 7 minut - czas potrzebny rakiecie na dostanie się na orbitę okołoziemską (https://twitter.com/i/status/1730108176903672114). Rakieta ma zastąpić swoją poprzedniczkę - Ariane 5, która swój ostatni lot odbyła w lipcu br.

Nowa konstrukcja, mierząca 60 metrów wysokości, będzie budowana w dwóch wariantach: Ariane 62 - z dwoma boosterami oraz 64 - z czterema. Mniejsza wersja będzie w stanie wynosić ładunki o wadze ponad 10 tys. ton na niską orbitę okołoziemską i 4,5 tony na orbitę geostacjonarną. Wariant z czterema dodatkowymi silnikami będzie mógł wynieść aż 20,6 tony na niską orbitę i 11,5 tony na orbitę geostacjonarną.

Będzie to jednocześnie rakieta o dużej uniwersalności - będzie przenosiła zarówno ciężkie, duże ładunki, jak i niewielkie. ESA wymienia m.in. satelity do obserwacji Ziemi, telekomunikacyjne, meteorologiczne, przeznaczone do badań naukowych czy wspierające nawigację. Specjalne adaptery pozwolą przy tym na dołączanie niewielkich, ważących do 200 kg satelitów do głównego ładunku, co ma znacznie obniżyć koszty.

Rakieta składa się z trzech stopni - 2 lub 4 wspomnianych boosterów na paliwo stałe oraz stopnia dolnego i górnego z silnikami na ciekły wodór. Taka konfiguracja pozwoli rakiecie w czasie jednego lotu dotrzeć na kilka orbit, gdzie będzie mogła umieścić różne ładunki.

Podobnie jak Ariane 5, nowa rakieta będzie startowała z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Jak podaje ESA, decyzję o budowie nowej rakiety podjęto w 2014 roku, z zamiarem utrzymania wiodącej pozycji Europy w lotach kosmicznych - na tle szybko zmieniającego się rynku komercyjnego, a także zapewnienia Europie niezależności w dostępie do przestrzeni kosmicznej.

Więcej informacji o Ariane 6 na stronie ESA - https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Launch_vehicles/Ariane_6

Marek Matacz